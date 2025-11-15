14 Kasım
Leroy Sane asistle döndü; Almanya kazandı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Uzun süre sonra Almanya forması giyen Leroy Sane ilk golün asistini yaptı.

calendar 15 Kasım 2025 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 01:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Lüksemburg ile karşılaştı.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanlar 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69'da Nick Woltemade attı.


SANE MİLLİ TAKIMA ASİSTLE DÖNDÜ

İlk golün asisti, mücadeleye ilk 11'de başlayan Leroy Sane'den geldi.


29 yaşındaki futbolcu 80. dakikada yerini Jeweling'e bıraktı. Galatasaray'ın Alman yıldızı Sarı-Kırmızılılar'a transferi sonrası ilk kez milli davet almıştı. Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya'nın elemelerdeki ilk 4 maçında Sane kadroya çağrılmamıştı.

AVERAJLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Panzerler puanını 12'ye yükselterek averajla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise henüz puanla tanışamadı.

Nagelsmann'ın öğrencileri grubun bir sonraki maçında 17 Kasım'da 12 puanlı Slovakya ile karşılaşacak.

Lüksemburg ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.

