Leo Dubois Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takıma geri dönen Leo Dubois'i yeni sezonda takımda tutmak istiyor. Fransız futbolcunun geleceğinde yapılacak transferler ve yabancı sınırı belirleyici olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois Galatasaray'da kalacak mı?
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12 Temmuz 2024 10:31
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 10:32
Galatasaray'da geçen sezon Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Fransız yıldızı yeni sezonda takımda tutmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, sağ beke yeni bir takviye yapmak istiyor. Orta saha içinde arayışlarına devam eden Galatasaray'da yapılacak transferlerin ardından Dubois'in geleceği belli olacak.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 12 yabancı oyuncu kuralı da Dubois'in geleceğinde etkili olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, LASK ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Biz lige başlarken kadroda 12 yabancı için kararlar vereceğiz. Bu sene 12'ye düştü. 2 sene önce 14+3'tü. Bizim bu oyuncularla uzun yıllar kontratlarımız var ama bu düşüşler bizleri zorluyor. Bunun için plan yapıyoruz." diye konuşmuştu.

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