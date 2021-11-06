Almanya Bundesliga'da 11. hafta mücadelesinde Jesse Marsch'ın takımı RB Leipzig ile Marco Rose'nin çalıştırdığı Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.Red Bull Arena'da oynanan karşılşamada ev sahibi Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı. Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Christopher Nkunku ile 68'de Yussuf Poulsen kaydetti. Dortmund'un tek golünü 52'de Marco Reus attı.Alınan bu sonucun ardından Leipzig puanını 18 yaparken, 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Dortmund ise 27 puanda kaldı ve 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.Ligin bir sonraki haftasında RB Leipzig, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Dortmund sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.