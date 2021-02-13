Leipzig Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullandı

Red Bull Leipzig'de kiralık olarak forma giyen skorer sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı açıklandı.



Alman ekibinin Augsburg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hemen ardından yapılan resmi açıklamada Angelino'nun Manchester City'de olan bonservisinin satın alma opsiyonu kullanılarak alındığı açıklandı. Leipzig, İspanyol oyuncuyla yapılan yeni sözleşmenin 2025'e kadar olduğunu açıklarken ödenecek bonservis bedeli hakkında ise açıklama yapılmadı.



Bu sezon Leipzig formasıyla 29 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek Angelino, attığı 8 gol ve ürettiği 9 asistle takımın kilit ismi olmayı başarmıştı.



