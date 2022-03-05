Leicester, Leeds'e karşı zinciri kırdı!

Leicester, Leeds'i Harvey Barnes'ın tek golüyle mağlup ederek rakibine karşı iç sahadaki 5 maçlık kazanamama serisini kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester, Leeds'e karşı zinciri kırdı!
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05 Mart 2022 17:22
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leicester City ile Leeds united karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester 1-0'lık skorla kazandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Harvey Barnes attı.

Leeds'e karşı iç sahada 5 maç sonra kazanan Leicester, puanını 33'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kaybeden Leeds ise 23 puanda kaldı.

Leicester, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leeds ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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