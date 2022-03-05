İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leicester City ile Leeds united karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester 1-0'lık skorla kazandı.
Leicester'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Harvey Barnes attı.
Leeds'e karşı iç sahada 5 maç sonra kazanan Leicester, puanını 33'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kaybeden Leeds ise 23 puanda kaldı.
Leicester, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leeds ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Leicester'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Harvey Barnes attı.
Leeds'e karşı iç sahada 5 maç sonra kazanan Leicester, puanını 33'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kaybeden Leeds ise 23 puanda kaldı.
Leicester, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leeds ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.