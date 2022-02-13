Leicester City, 90'da yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, kendi sahasında konuk ettiği West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester City, 90'da yıkıldı!
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13 Şubat 2022 21:40
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, kendi sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 45. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 57. dakikada Ricardo Pereira'dan geldi. West Ham United'ın gollerini ise 10. dakikada Jarrod Bowen ve 90. dakikada Craig Dawson kaydetti.

ZOUMA'YA TEPKİLER DİNMİYOR

Hafta içinde kedilere işkence ettiği video ile gündeme gelken West Ham United'ın savunma oyuncusu Kurt Zouma maç başlamadan tepki çekti. Isınmak için sahaya çıkan Fransız futbolcuya taraftarlar tepki gösterince, Zouma maçın ilk 11'den çıkartıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City'nin ligdeki kazanamama serisi dört maça çıktı. Leicester puanını ise 27'ye çıkardı. West Ham United ise 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, Wolves ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United kendi sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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