Leeds United, Anton Stach için anlaştı!

Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Alman orta saha oyuncusu Anton Stach'ın yeni durağı belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leeds United, Anton Stach için Hoffenheim ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Alman oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da 39 resmi maça çıkan Stach, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Alman futbolcunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leeds United, Anton Stach için Hoffenheim ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Alman oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da 39 resmi maça çıkan Stach, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Alman futbolcunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.