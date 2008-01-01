LeBron, Tokyo Olimpiyatları'nda olmayacak!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını söyledi.



16 Temmuz'da vizyona girecek olan, başrolünü üstlendiği 'Space Jam 2'ye atıfta bulunan LeBron, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Hayır, sanırım bu yaz Olimpiyatlar yerine Tune Squad için oynayacağım."



James'in ayrıca bu uzun ölü sezon dönemini, ayak bileği burkulmasının tamamen iyileşmesi için kullanacağı belirtildi.



Lakers yıldızı, 2008 ve 2012 yıllarında Olimpiyatlarda yer almış olan ABD milli takımının bir parçasıydı.



