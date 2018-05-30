LeBron: "Playofflar konusunda biraz sakin olalım isterseniz"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, NBA başkanı Adam Silver'ın ligin playoff formatını değiştirmeyi düşündüğünü söylemesi üzerine, bu fikre katılmadığını söyledi.
Cavaliers antrenmanında konuşan LeBron, durum ile şu ifadeleri kullandı: "Aynı fikirde değilim. Bana kalırsa ligimiz playoff açısından doğru şekilde inşa edilmiş. Zaman içerisinde hep dominant konferanslar oluyor. '80lerde Lakers bir noktada domine etti, Boston da. '90larda Chicago ligi domine etti. San Antonio'nun bir dönemi oldu. Doğu'da bizim Miami ile bir dönemimiz oldu, Golden State'in bir dönemi şu an sürüyor." "Bu, oyunun tarihindeki manzarayı değiştiriyor. Eğer sıralamalar ve playofflarla oynamaya başlarsanız, 'şu takım da Batı Konferansında oynayabilirdi, o takım da oynayabilirdi' gibi şeyler olur." "All-Star maçıyla oynamanın sıkıntısı yok, bunu yapabildiğimizi kanıtladık. Ama playofflar konusunda biraz sakin olalım isterseniz. Doğu ve Batı konferansları var. Doğu Konferansı şampiyonlarınız, veya Doğu'dan çıkamayıp çok iyi olan takımlarınız oluyor. Batı da aynı şekilde."
Cavs ekibi sezonda 34-22'lik serisiyle Doğu 3.'sü konumunda.