Los Angeles Lakers'ta, LeBron James ile "şampiyonluk yüzüğünü kovalamaya" hazır olan bir sürü veteran oyuncu olduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon ilk turda Phoenix Suns tarafından playofflardan elenmiş olan Lakers'ın, kadroya bu yaz bazı sağlam veteran oyuncular ekleyebileceği söylendi



Bleacher Report'tan Jake Fischer, 'Lakers Central' isimli podcast'te şu açıklamaları yaptı:



"Lakers için iyi haber şu ki, şu anda ligdeki takım yöneticileri arasında, Lakers'ın Kyle Lowry'yi veya Russell Westbrook'u alıp almayacağı, ya da Kyle Kuzma'yı Buddy Hield için takas edip edemeyeceği konusunda çok fazla tartışma var.



Şu anda Lakers'ta minimum kontrat imzalayıp, LeBron ile yüzük kovalamaya hazır ve istekli tonlarca veteran oyuncu olduğuna dair bir sürü spekülasyon da bulunuyor."



Lakers, 2019-20 sezonunda NBA şampiyonluğunu kazanmış olsa da, görünüşe göre James, Los Angeles'ta başka bir yüzüğü kovalamak için daha fazla adam çekebilecek.



