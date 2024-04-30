Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Lakers'taki geleceği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.



Denver Nuggets'ın Batı Konferansı playoff ilk turunda 4-1'le geçerek sezonuna son verdiği Lakers ekibi, yaz dönemine ufukta yapılması muhtemel büyük değişikliklerle geri dönüyor.



James'in uzun vadeli bu kurtuluş planının bir parçası olması beklense de, karşılaşma sonrası Lakers formasıyla son maçını oynayıp oynamadığına dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Cevap vermeyeceğim. Teşekkürler."



39 yaşındaki James, Lakers'ta geçirdiği altı sezonun ardından bu yaz serbest oyuncu dönemine girecek. İlk olarak 2018'de imza attığında kariyerini tamamlayacağı yerin burası olduğuna inanılsa da, üst üste iki sene aynı takıma elenmesi sonrası ekibin onlu ya da onsuz olmak üzere kadroyu nasıl şekillendireceğine dair bazı kararlar alması gerekecek.





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