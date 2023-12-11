Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki ilk maçına çıkan oğlu Bronny için cesaret verici bir mesaj paylaştı.



Bronny James, Temmuz ayında kalp krizi geçirmesinden bu yana geçtiğimiz gece USC Trojans formasıyla ilk maçına çıktı ve babası LeBron James ise, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda oğlunu şu ifadelerle onurlandırdı:



"Bugünün benim için ne kadar duygusal olduğunu anlatamam! Kelimenin tam anlamıyla bitmiş durumdayım ve tek diyebileceğim şey, Bronny; sen gerçekten inanılmazsın. Maçlar kazanılır ve kaybedilir, sorun değil.



Sen bu hayatı yaşayarak asıl hedefine ve şampiyonluğuna çoktan ulaşmış durumdasın! Seninle gurur duyuyorum, bugün bana büyük miktarda coşku verdin! Teşekkür ederim ve seni seviyorum."



Bronny, dün geceki maçta benchten gelerek 17 dakika süre aldı ve 4 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti. Ancak USC ekibi, Long Beach State karşısında uzatmada 84-79 mağlup oldu.





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