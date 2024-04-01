Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, çok geçmeden basketboldan emekli olabileceğinin sinyallerini verdi.



Geride bıraktığımız gece Brooklyn Nets'in galibiyetinde kariyerinde kariyer rekorunu egale ettiği dokuz üçlük isabeti bulan James, NBA'de kalan sürenin "çok uzun olmadığını" söyledi:



"21 yıl daha oynamayacağım, orası kesin. Ama fazla zamanım kalmadı. Ne zaman emekli olacağımı bilmiyorum fakat çok vaktim yok."



James, Lakers'ın Nets karşısında aldığı 116-104 galibiyetinde 40 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Aralık ayında 39 yaşına giren Lakers yıldızının 2024-25 sezonu için sözleşmesinde 54,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Opsiyonun ardından James, 2024-25 sezonunun sona ermesinin ardından şu anda sınırsız serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.





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