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LeBron, Anthony Edwards için: "Harika bir çocuk"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards'ın "harika bir çocuk" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Minnesota Timberwolves çaylağı Anthony Edwards'ın "harika bir çocuk" olduğunu söyledi.

Edwards, LeBron ve Lakers karşısında dün gece sezonun en iyi maçını oynamış, karşılaşmayı 28 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamlamıştı. Edwards ayrıca James'in üzerinden bir üçlük atarak, sosyal medyada da yer bulmuştu.

Maçtan sonra LeBron genç oyuncuların, özellikle Edwards'ın performansına hayran kaldığını belirtti ve çaylak ismi şu sözlerle övdü:

"Birincisi, harika bir çocuk. Açıkçası, oyunda neler yapabileceğini biliyoruz. Bunu bu gece gösterdi. Şimdiye kadarki çaylak sezonu boyunca da bunu gösteriyordu.

Umarım kariyerim boyunca, genç nesile bu ligin bir parçası ve büyük bir oyuncu olabilmeleri için ilham verebilirim. Geçirdiğim 18 senede, umarım ona bir noktada ilham verebilmişimdir. Hala oyunu oynamaya devam eden biri olarak, bu benim için her zaman bir zevk olacak."

Bu sezon Edwards, maç başına ortalama 14.8 sayı, 3.6 ribaund ve 2.3 asist ile oynuyor.


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