LeBron anlattı: "Kobe'ye karşı oynadığım ilk maç..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, efsane oyuncu Kobe Bryant ile ilk kez karşı karşıya geldiği an hissettiklerini paylaştı.



Dün geceki Milwaukee Bucks karşılaşması sonrası, LeBron'a muhabirlerden 26 Ocak'ta trajik vefatının üzerinden tam bir yıl geçecek olan efsane isim Kobe ile ilk kez karşılaştığı an hakkında bir soru yöneltildi.



James, idollerinden birine karşı oynama fırsatı bulduğu anda, hayranlık içinde olduğunu itiraf etti:



"Hayranlık içindeydim. Spring Hill'deki 602 numaralı apartman dairesinde otururken, duvarımda başka pek çok adamla beraber posteri olan bir adamdı. Duvarımda onun posterlerinden oluşan çok güzel bir kolaj vardı.



Liseden NBA'e atlamaya karar veren bir adamdı. Ondan ötürü, lise son yılımda bir süre aklımda olan biriydi. 'Eğer Kobe bunu yaptıysa, umarım bir gün KG (Kevin Garnett) ve T-Mac (Tracy McGrady) ile birlikte ondan bir şeyler öğrenebilirim.' demiştim.



Hatırlarsanız, ben lisedeyken bana bir çift ayakkabı vermişti. Onunla aynı sahayı paylaşabilmek, gelecek için hedefleri olan ve kendisini ilham alan herhangi bir çocuk için ne anlama geliyorsa, benim için de aynı önemi taşıyordu. Oyun zarafeti, tutkusu ve sizi domine etme kararlılığı, çok sevdiğim ve kendime katabileceğimi düşündüğüm şeylerdi.



Kobe'yi bildiğiniz gibi saha içinde pek diyalog kurmazdı. Sahada konuşmak için değil, sizi öldürmek ve tahtınızdan indirmek için vardı. Hayranlık duyduğum bir andı. Asla unutmayacağım."



