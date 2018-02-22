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Lazio, Steaua'yı 5 golle geçti!

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında ilk karşılaşmada 1-0 yenildiği Steaua'yı sahasında 5-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lazio, Steaua'yı 5 golle geçti!
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22 Şubat 2018 22:51
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lazio, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Steaua'yı İtalya'da konuk etti. Rakibi karşısında gol şov yapan Lazio, Rumen temsilcisini 5-1 mağlup edip adını son 16 takım arasına yazdırdı.

IMMOBILE'DEN HAT-TRICK

Lazio'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7, 43 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 35. dakikada Bastos ve 51. dakikada Felipe Anderson kaydetti.

Deplasman takımında 82. dakikada Gnohere'nin attığı gol, skoru belirledi ve Lazio, Steaua'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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