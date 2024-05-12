Lazio, iki golle kazandı

İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Empoli'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio, iki golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 15:31
İtalya Serie A 36. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Igor Tudor'un ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Patric Gabarron ve 89. dakikada Matias Vecino attı.

Lazio, bu galibiyetle birlikte puanını 59'a yükseltti. Empoli, 32 puanda kaldı.

İtalya'da ligin bir sonraki haftasında Lazio, Inter deplasmanına konuk olacak. Empoli ise bu kez Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery