İtalya Serie A 36. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Lazio 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Igor Tudor'un ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Patric Gabarron ve 89. dakikada Matias Vecino attı.



Lazio, bu galibiyetle birlikte puanını 59'a yükseltti. Empoli, 32 puanda kaldı.



İtalya'da ligin bir sonraki haftasında Lazio, Inter deplasmanına konuk olacak. Empoli ise bu kez Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.





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