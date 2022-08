Lazar Markovic: 'Jesus en iyilerden biri!'

"PARTİZAN'DA BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

"GAZİANTEP'İ BÖYLE BEKLEMİYORDUM"

"JEVTOVIC'İN OLMASI BENİM İÇİN ŞANS"

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"İLK 5-6 İÇERİSİNDE BİTİREBİLİRİZ"

"FENERBAHÇE'DEN SONRA DA GÖRÜŞTÜM"

"SIRBİSTAN'DA MEŞHUR HALE GELDİ"

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK ZOR VE BEN ZORU SEVERİM"

"JESUS EN İYİLERDEN BİRİ"

"EN İYİSİ EFSANE RONALDO"

UNUTAMADIĞI MAÇLAR

TARAFTARA MESAJ

Gaziantep FK'nın yeni transferi Lazar Markovic,konuştu.Partizan'da devam etmek istediğini ve burada futbol bırakmayı düşündüğü esnada Gaziantep'ten gelen teklifin herseyini değiştirdiğini belirten Markovic, takım arkadaşı Jevtovic'in de bu transferin gerçekleşmesinde önemli payının olduğunu söyledi.Partizan'da 3 yıl boyunca futbol oynadım. Dürüst olmak gerekirse Partizan'da devam etmek istiyordum. Çünkü orada kaptandım. Hatta futbol hayatımı orada da noktalamak istiyordum. Böyle bir fikrimde vardı. Ama daha sonra Gaziantep FK'dan bana ilgisi başladı. Kulüpten beni aradılar. Marko Jevtovic'in burada olması benim için artıydı. Kendisi beni aradı. Kulüp hakkında çok iyi ve doğru şeyler söyledi. Kulübün projelerinden bahsetti. Bende kendimi bu projenin içinde iyi yerlerde olacağımı düşündüğüm için Gaziantep'e geldim.Gerçekten şehri çok sevdim. Böyle olmasını beklemiyordum. Böyle bir şehir beklemiyordum karşımda. İnsanlar sıcak kanlı ve şehir çok iyi. Beni çok mutlu etti. Kendimi uzun yıllardır buradaymışım gibide hissettirdi kısa sürede bana.Benim için adaptasyon konusunda çok kolay oldu Jevtovic'in burada olması. Daha önce Türkiye'de oynadı biliyorsunuz. Türkiye ligini biliyor. Jevtovic ile daha önce beraberde oynadık. Benim için onun burada olması büyük bir şans. Hem aynı dili konuşuyoruz hem aynı ülkedaşız. Konyaspor'da forma giymişti şimdi Gaziantep FK'da ve aynı takımdayız. O yüzden Jevtovic benim uyum sürecimi hızlandırdı.Burada gerçekten iyi oyuncular var. İyi bir hocamız var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk maçlar her zaman yeni gelen transferler için zordur ama benim için öyle olduğunu düşünmüyorum. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İlk iki maçta iyi iş çıkardık.Tabi şimdiden takımı üst sıralarda görebiliyorum. Çünkü iyi bir takıma ve oyunculara sahibiz. İyi oyunumuzu dahada geliştirip sezonu ilk 5-6 içerisinde bitirebiliriz diye düşünüyorum.2015'ten bu yana Fenerbahçe'den takım arkadaşlarımla hala görüştüğüm isimler var. Feyenoord'a karşı bir hazırlık maçı oynamıştık O zaman Robin Van Persie ile görüşmüştük. Simon Kjaer ile bazen görüşüyoruz. Sezon öncesi kampında Caner ile denk gelmiştik ve konuşmuştuk. Karşılıklı maçlarımız olduğu zaman elbette maç öncesi telefonla konuşma yapıyoruz.Rüzgarın oğlu lakabını çok seviyorum. Ben buraya geldiğimde de kulübümüzün medya sorumlusu Rüzgarın oğlu diye bir video hazırlamıştı. Daha sonra bu video Sırbistan'da daha meşhur hale geldi. Tabii ki seviyorum bu tarz yaklaşımı.Türkiye Ligi her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Daha iyi futbolcular geliyor. Fenerbahçe'de oynadığım dönemden bu yana takip ediyorum Türkiye Ligi'ni. Bu ligde oynamak gerçekten kolay değil. Bende zaten rekabeti seven biriyim ve bu yüzden zorlu olan bu ligi tercih ettim.Tabi Jorge Jesus ile görüşme şansım olmadı buraya gelirken. Ona Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'de iyi şanslar diliyorum. Kariyerimde çalıştığım en iyi hocalardan biri diyebilirim. Bize karşı oynadığında tabiki şanslı olmasını istemem.Geçmişten günümüze en beğendiğim futbolcu Brezilya'da efsaneleşen Ronaldo tabii ki. Şu an için favori oyuncum başka yok. Teknik direktörler de ise en çok Ancelotti ve Mourinho'yu seviyorum.Partizan - Kızılyıldız maçları unutamadığım müsabakalar arasında. Tabii ki Türkiye'de, İngiltere'de, Portekiz'de de benzer derbiler var.Ben ve takım arkadaşlarım adıma şunu söylemek istiyorum. Biz her maç yüzde yüzümüzü vereceğiz sahada. Biz zaten iyi bir takımız. Her zaman kazanmak için sahaya çıkacağız. Bize her zaman destek olsunlar yeter.