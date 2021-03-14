Lautaro Martinez: 'Şampiyonluğu istiyoruz'

İtalya Ligi Serie A'da 27. haftada deplasmanda Torino'yu 2-1'le geçen Inter'de ikinci golün sahibi Lautaro Martinez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen golcü oyuncu, "Torino'nun puana bizim de zirvede kalmaya ihtiyacımız vardı ve zor bir maçtı. Sonucu aldık ve 3 puandan memnunuz. Her gün daha iyi olabilmek için antrenman yapıyoruz. Bugün yüreğe ve konsantrasyona ihtiyacımız vardı. Önemli şeylere hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.



Şampiyonluğu istediklerini dile getiren Lautaro, "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Kimin gol attığının önemi çok az. Bir forvet için gol atmak tabii ki önemli. Ailem adına gol atmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.



Sözleşmesi ile ilgili ise Arjantinli futbolcu, "Sözleşmem için görüşüyoruz. Bir anlaşma yolu bulacağımıza eminim. Sakinim." şeklinde konuştu.



