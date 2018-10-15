Laurent Koscielny emeklilik kararı aldı!

Dünya Kupası öncesinde yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle turnuvaya katılamayanstoper, emeklilik kararı aldı.Canlı yayında kararını açıklayan Koscielny, "İyi durumdayken çok arkadaşınız oluyor ancak sakatlık yaşadığınızda unutuluyorsunuz. Geçirdiğim ağır sakatlıktan sonra Deschamps beni bir kez doğum günümde aradı, bunun dışında hiçbir desteğini görmedim. Sadece o da değil, birçok arkadaşım beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Koscielny, "Fransa'nın Dünya Kupası zaferi, bana sakatlığımdan daha çok psikolojik hasar verdi. Ben, Fransa için elimden geleni hep yaptım. 33 yaşındayım ve 2 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası'nda oynadım. Artık benim içim milli takım bitti" dedi.Fransa Milli Takımı ile 51 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.