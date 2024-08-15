Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı!

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bir otoparkta bıçaklandı. Nasraoui'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı!
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15 Ağustos 2024 00:03
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 00:07
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, şok eden bir olayla gündeme geldi.

Lamine Yamal'ın babası olan Mounir Nasraoui, çarşamba gecesi Mataro'da bir otoparkta bıçaklandı.

La Vanguardia gazetesine göre, Nasraoui, Badalona'daki Can Ruti hastanesine kaldırıldı ve hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Mataro belediye polisi ve Mossos d'Esquadra olayı araştırıyor ve birkaç tanığı belirlemiş durumda.

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor. Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini ifade etti.

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