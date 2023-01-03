Lale Orta: 'Akıl tutulması yaşamışlar!'

📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 49. dakikasında kırmızı beyazlıların iptal edilen golüyle ilgili tüm VAR kayıtları açıklandı.VAR kayıtları ile ilgili yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcusu Lale Orta konuştu."VAR hakemi Özgüç Türkalp, 'Ofsaytımsı bir şey var' diyerek hakemi çağırıyor. Bu, ciddiyetten uzak bir şey. Ofsayt ya vardır, ya yoktur. Bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum ben o anda. Sağlıklı bir şey düşünemiyorlar. 'Mutlaka bir ofsayt çıkartalım' diye baktıklarını düşünüyorum. Buna maalesef Erkan Özdamar da uyuyor. Tahminlere dayalı golü iptal ediyorlar."