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"Lakers, Kyle Kuzma'nın istikrarsızlığından bıktı" iddiası!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın, yaz döneminde Lakers'tan ayrılabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın, yaz döneminde Lakers'tan ayrılabileceği bildirildi.

NBA Analysis Network'ten Evan Massey'e göre Lakers, takımın yıldız isimleri LeBron James ve Anthony Davis'in etrafına "daha iyi" yetenekler getirmek için, Kuzma'yı takas etmeye çalışabilir:

"Lakers, (Kyle) Kuzma'nın istikrarsızlığından bıkmış durumda ve bu ölü sezonda kendisini takas etmeye çalışacaklar. Rob Pelinka onu ucuza takas etmeyecek, ancak LeBron ve AD'ye daha iyi yetenekler eklemek için paketlenebilirse, bunu yapacaklar."

Massey, bir NBA menajerinin ifadesine göre Kuzma'nın bu dönemde takas bloğunda olacağını ve birkaç takımın ilgi göstermesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Lakers formasıyla 12.9 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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