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Lakers, koç Frank Vogel'la sözleşme uzattı!

Los Angeles Lakers, başantrenör Frank Vogel ile sözleşme uzatma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, başantrenör Frank Vogel ile sözleşme uzatma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sözleşme şartları açıklanmayan Vogel'ın, Lakers ile ilk yaptığı sözleşme 2021-22 sezonunun ardından sona eriyordu.

Vogel, Lakers'ın başantrenörü olarak geçirdiği iki sezonluk süreçte, normal sezonda 94-49, playofflarda ise 18-9'luk bir derece yakalamıştı. 48 yaşındaki koç, 2020'de Lakers'ı 17. şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuş ve ardından ekibi 2020-21 sezonunda ligin 1 numaralı savunma takımı haline getirmişti.

Vogel'ın önceki koçluk durakları Indiana Pacers ve Orlando Magic ile olmuştu ve bu süreçte normal sezonda 398-340'lık, playofflarda 49-39'luk bir kariyer derecesi yakalamış bulunuyor.


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