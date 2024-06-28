Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka, takımın Bronny James'i NBA Draftı'nda 55. sırada seçme kararı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.



Pelinka, Bronny'nin iş ahlakı ve karakterinin bu tercihindeki belirleyici faktörler olduğunu vurgulayarak, genç oyuncunun elindeki fırsatları liyakate göre kazanma konusundaki kararlılığını vurguladı:



"Bronny her şeyden önce çok karakterli bir insan. İkincisi, inanılmaz derecede sıkı çalışan bir genç adam. Bu nitelikler, oyuncularımızda ve Lakers'ın gelişim çekirdeğinde aradığımız niteliklerle mükemmel bir şekilde örtüşüyor.



Hiçbir zaman kestirme yollara başvuran ya da fırsatları önüne düşsün diye bekleyen biri değil. Bugün 55'inci sıradan seçilmesi de dahil olmak üzere, elde ettiği her şey için çok çalıştı. Dolayısıyla onu takımımıza eklemek bizim için bir onurdur."



Koç Redick, kendisinin basketbol becerilerini artıracak ve etkileyip takıma yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir oyuncuya dönüştürecek bir gelişim planı oluşturma konusunda şimdiden oldukça heyecanlı.



Savunmada ve şutta başarılı olan iki yönlü oyuncular geliştirmenin önemine inanan biriyim. Bronny, yıkıcı bir savunma oyuncusu olarak potansiyelini gösterdi ve şutunda da önemli ilerlemeler kaydetti."



"BİRÇOK POZİSYONU SAVUNUR"



Pelinka ayrıca Bronny'nin çok yönlülüğüne de dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:



"Birden fazla pozisyonu savunabileceğini düşünüyorum. Şutlarında gerçekten gelişme gördük. Draft Combine'da gözlem ekibiyle birlikteyken, liderlik görevini üstlenenlerden biriydi ve bazı antrenmanlarda şutlarında isabet de buluyordu."



Pelinka son olarak Lakers'ın oyuncu gelişimine yenilikçi yaklaşımının ana hatlarını çizdi ve diğer genç adayların yanı sıra Bronny gibi yeteneklerin de yetiştirilmesine stratejik olarak odaklanıldığını vurguladı.





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