Los Angeles Times'ın uzun zamanlı köşe yazarlarından Bill Plaschke, LeBron James ve Anthony Davis'in Los Angeles Lakers'tan "ayrılmaları" gerektiğini söyledi.



Portland Trail Blazers'a karşı alınan son 107-98'lik galibiyete rağmen, Lakers taraftarlarının iyimser duygulara kapılmaması dikkat çekiyor.



Los Angeles Times'ın köşe yazarı Plaschke, mevcut kadronun vasatlığıyla bir kez daha play-in turnuvasında yer alacak gibi gözükmesinden ötürü, James ve Davis'ten takımdan ayrılmalarını isteyen bir köşe yazısı kaleme aldı.



Plaschke, bunun bu yıldız oyuncuların çıkarları için en iyisi olacağını ve takımın geleceğe yönelik yapılanmasına yardımcı olacağını belirtti:



"Sevgili LeBron, çıkışını iste artık. Sevgili AD, sen de onu takip et. Bu şehri Dodgers'a kaptıran, sezonu berbat bir kadro yüzünden kaybeden ve Pat Riley'ye 41 sayı farkla kaybeden bu Lakers takımı için, Noel dileğim budur.



Sezonun çeyreğini geride bıraktığımız şu dönemde Lakers, Batı Konferansı'nın en dibindeki takımdan daha iyi durumda değil ve kesinlikle üst üste üçüncü kez play-in turnuvasında yer almaya ve üst üste ikinci kez ise playoff ilk turunda elenmeye mahkum görünüyor.



Artık bu iş bitmiş. Çoktan. Hiç umut yok. Yine... Ellerinde hiç birinci tur draft seçimi yok ve ödeyecekleri bu maaşlarla gelecek yıl da iyi olamazlar. Cidden."



Plaschke, Trail Blazers'a karşı kazanılan son galibiyete rağmen şehirde kimsenin takıma yönelik herhangi bir iyimserlik beslemediğini belirtirken, iki yıldız oyuncunun bundan daha iyisini hak ettiğini ve takıma yardımcı olabilecekleri en iyi yolun, sözleşmelerindeki takas vetosu maddelerini kaldırarak şampiyonluk yarışında olan diğer ekiplere gitmek olduğunu açıkladı:



"Lakers'ın düşüşü 15 Aralık'a doğru ilerlediğimiz şu günlerde- bu da takımların geçen yaz yeni sözleşme imzalayan James gibi oyuncuları ilk kez takas edebileceği tarihtir- en yapılması gereken şey için doğru zaman. Bu iki liderin Lakers'a yardımcı olabileceği en iyi yol, takımdan gönüllü olarak ayrılmalarıdır.



James takas vetosu maddesinden vazgeçerse, Lakers kendisini şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma gönderebilir.



Davis de onay verirse -ki Lakers'ın buna ihtiyacı yok ve 2023'te sözleşmesini imzaladığı için bugün bile kendisini takas edebilir, fakat süperstarlardan onay alınması gerekir- son kez sakatlanmadan önce başka bir yüzük kazanma şansı yakalayabileceği bir yere yollanabilir."



"ONLAR GİTMEDEN, TAKIM JJ'İN OLMAZ"



Plaschke sözlerini, koç JJ Redick'in takımı yönetme ve kendi başına inşa etme şansı elde edebilmesi adına iki oyuncunun ayrılması gerektiğini belirterek ve LeBron ve Davis hala kadrodayken bunun olamayacağını vurgulayarak sonlandırdı:



"Lakers'ın James ve Davis olmadan nasıl evrimleşeceğini görebilme ihtimali de ilgi çekici. Genç oyuncuların, daha önce başantrenörlük deneyimi olmayan çaylak koç Redick ile nasıl bağ kurabileceğini görmek harika olurdu.



Şimdiye kadar her şey güzel gitti. Görünüşe göre kendisi bu takımı kazanabileceği bir pozisyona sokuyor; çok fazla takım çalışması var ve tempoları da iyi, ancak bunu başarmak için yeterli derinliğe sahip değiller. Ayrıca sezonun henüz bu kısmında sorumluluk üstlenme şekliyle de oldukça takdir toplamış durumda. Miami'deki felaketten sonra verdiği basın toplantısına bir bakın.



Şöyle bir sorun var ki; bu takım henüz onun takımı değil. LeBron James ve Anthony Davis'in takımı ve artık onların da pes etmelerinin zamanı geldi."



13-11'lik bir derecesi olan ve Batı Konferansı'nın sekizinci sırasında bulunan Lakers, son 10 maçından sadece üçünü kazanabilmişti.



