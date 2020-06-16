La Liga Özel || Kral'ın dönüşü!

İspanya La Liga, derbiyle geri döndü! GollerCepte koronavirüs arası sonrasında geri dönen La Liga'da 28. haftanın genel görünümünü derledi.



İspanya La Liga'nın geri dönüşü büyük heyecana sahne oldu. Lionel Messi şov yaparken, Real Madrid, Eibar maçında fişi ilk yarıda çekti. Milli yıldızımız Enes Ünal ise attığı golle galibiyeti getiren isimlerden oldu. İşte La Liga'da 28. hafta...



LA LIGA DERBİYLE DÖNDÜ, FERNANDO GOL ATTI



Aranın ardından tekrar başlayan La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Sevilla evinde Real Betis ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan Endülüs derbisini Sevilla 2-0 kazandı ve iyi bir başlangıç yaptı. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller, 56. dakikada penaltıdan Ocampos ile birlikte 62. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando'dan geldi. Fernando, Sevilla'daki 29 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Lucas Ocampos, Sevilla'da 2011'de Alvaro Negredo'dan sonra üst üste 5 La Liga maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Sevilla, 50 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korumayı garantiledi. Avrupa Kupaları yarışında darbe alan Betis ise 33 puanda kaldı. La Liga'nın 29. haftasında Sevilla deplasmanda Levante ile karşılaşacakken, Betis ise Granada'yı konuk edecek. Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.



BARCELONA ÇOK FARKLI DÖNDÜ



Koronavirüs arasının ardından yeniden start alan La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde lider Barcelona, Mallorca deplasmanına konuk oldu. Iberostar Estadi'de oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-0 kazanarak üç puana uzandı. Maçın 2. dakikasında Arturo Vidal takımını öne geçirirken 37. dakikada Martin Braithwaite attığı golle ilk yarıyı Barcelona'nın 2 farklı üstünlüğü ile bittiğini ilan etti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Barcelona'da Jordi Alba 79. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Messi'nin golü skoru belirledi. Öte yandan seyircisiz oynanan karşılaşmada 10 numaralı Messi Arjantin formalı bir taraftar sahaya girdi ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sonucun ardından Barcelona 61 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 25 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.



MESSI ŞOV



Barcelona'nın süperstarı Leo Messi, karşılaşmada 1 gol kaydederken, 2 de asist yaparak formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.



REAL, "TAKİBE DEVAM" DEDİ



Real Madrid, Eibar'ı konuk etti. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Toni Kroos, 30. dakikada Sergio Ramos ve 37. dakikada Marcelo kaydetti. Eibar'ın tek golünü ise 60. dakikada Bigas attı. Koronavirüs arası öncesinde Real Betis'e 2-1 mağlup olan Real Madrid, 1 maç aradan sonra kazandı ve 59 puanla 2. sırada lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Üst üste 3. maçındanda mağlubiyetle ayrılan Eibar ise 27 puanla 16. sırada yer aldı. Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Eibar ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.



ENES ÜNAL ATTI, VALLADOLID 2 MAÇ SONRA GÜLDÜ



İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Leganes, Real Valladolid'i konuk etti. Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Valladolid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Enes Ünal ve 54. dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Leganes'in tek golünü ise 83'te penaltıdan Oscar attı. Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 88 dakika forma giydi. Real Valladolid, aldığı bu galibiyetle 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 32'ye yükselterek 14. sıraya yerleşti. Leganes ise 23 puanla 19. sırada yer aldı. Valladolid, gelecek hafta Celta Vigo'yu konuk edecek. Leganes ise zorlu Barcelona deplasmanına gidecek.



ATLETICO, KÖTÜ DÖNDÜ



La Liga'nın 28. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid, Estadio San Mames'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Athletic Bilbao'nun golü 37. dakikada Iker Munain'den gelirken; Atletico Madrid'in golünü ise 39. dakikada Diego Costa kaydetti.



KOKE TÜM ZAMANLARDA 4. OLDU



Diego Costa'nın golünde asisti yapan Koke, La Liga'da 308. kez Atletico Madrid forması giyerek kulüp tarihinin bu alandaki en başarılı 4. futbolcusu oldu. Böylelikle, Atletico Madrid yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sonuçla beraber Athletic Bilbao, 38 puanla 10. sırada kaldı. Konuk ekip Atletico Madrid ise; 46 puanla 6. sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi için yarışını sürdüren Atletico Madrid, 29. haftada Osasuna'ya konuk olacak. Athletic Bilbao ise; Eibar deplasmanına gidecek.



ESPANYOL, İÇ SAHA SERİSİNİ UZATTI



İspanya La Liga'nın 28. haftasında Espanyol ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol, 2-0 kazandı. Alaves, 19. dakikada Fernando Pacheco'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Espanyol, 45+3. dakikada Bernardo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Espanyol, 47. dakikada Wu Lei'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanın sahibi oldu. Son altıncı iç saha maçında dördüncü galibiyetini elde eden Espanyol, namağlup serisine devam etti. Ligin son sırasında yer alan Espanyol, puanını 23'e yükseltti ve kümede kalma yolunda umutlandı. Alaves ise 32 puanda kaldı. Espanyol, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Alaves ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.



