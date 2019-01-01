Kyrie, Nets oyuncularını "kendi liglerini başlatmaya" mı çağırdı?

Brooklyn Nets'in süperstarı Kyrie Irving'in Nets oyuncularını bubble'da oynanacak maçları atlamaya ve kendi liglerini başlatmaya çağırdığı iddia edildi.



Kyrie, Walt Disney World'de devam edecek 2019-20 sezonundan memnun olmayan NBA oyuncularından biri konumunda. Irving, koronavirüsün Florida'da hala yayıldığı gerçeğiyle birlikte, Amerika'da sürmekte olan ırksal adaletsizlikler nedeniyle şu anda basketbolun gerekli olmadığına inanıyor.



New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre Irving, Nets'teki takım arkadaşlarını Walt Disney Resort'taki "bubble" maçlarında oynanamamaya çağırmış ve ayrıca kendi liglerini oluşturabileceklerini söylemiş!:



"Kyrie Irving'in bubble'ı atlamaya yönelik baskısı, NBA oyuncularının oynarken sosyal reformu etkili bir şekilde etkileyip etkileyemeyeceği ya da anlamlı bir değişimi zorlamak için boykot etmek isteyip istemedikleri hakkında bir tartışma başlattı. Irving yalnızca 100'e yakın sendika üyesi ile bir görüşme sırasında bir tartışma başlatmakla kalmadı, ayrı bir grup konuşmasında, Daily News'a göre Nets oyuncularını kendi liglerini başlatmayı da önerdi."



Irving ve Los Angeles Lakers veteranı Avery Bradley, oyuncuları gerçek anlamda oturmaya ve 2019-20 sezonunu bitirmenin hayati olup olmadığını düşünmeye yönlendirmişlerdi. Her iki oyuncu da sezon geri gelirse, Black Lives Matter hareketi'nin tüm odağının kaybolacağı inancındalar.



Nets de bubble'daki maçlarda oynayan 22 takım arasında yer alacak. Bununla birlikte, Irving omuz ameliyatının iyileşme sürecinde olduğu için oynamayacak. Sezonun 30 Temmuz'da başlaması bekleniyor.



