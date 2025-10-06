Dallas Mavericks guardı Kyrie Irving, yırtık ön çapraz bağ (ACL) sakatlığından dönüşü için belirlenmiş bir tarih olmadığını açıkladı.Irving, tamamen hazır hissetmeden sahalara dönmeyeceğini ve sürecin zamana ihtiyacı olduğunu belirtti:Dokuz kez All-Star seçilen Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyememişti.Başantrenör Jason Kidd, medya gününde yaptığı açıklamada Irving'in "beklenenin ilerisinde olmadığını" ve rehabilitasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.Irving, Ağustos ayında Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında beş aylık iyileşme sürecinin ardından saha çalışmalarına başladığını paylaşmıştı.Sakatlık öncesi 33 yaşındaki oyuncu, 50 maçta 24,7 sayı, 4,6 asist ve 4,8 ribaund ortalamalarıyla oynarken, %47,4 saha isabeti ve %39,4 üçlük yüzdesi yakalamıştı.