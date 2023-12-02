Kuzeyboru set vermeden galibiyeti aldı

Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kuzeyboru set vermeden galibiyeti aldı
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02 Aralık 2023 20:17
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerid

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Liray Akpınar)

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

Setler: 25-19, 25-13, 25-15

Süre: 71 dakika (26, 22, 23)

 

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