Kuzeyboru set vermeden galibiyeti aldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerid
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Liray Akpınar)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Setler: 25-19, 25-13, 25-15
Süre: 71 dakika (26, 22, 23)
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerid
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Liray Akpınar)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Setler: 25-19, 25-13, 25-15
Süre: 71 dakika (26, 22, 23)
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