Kuzeyboru, deplasmandan galibiyetle döndü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, deplasmandan galibiyetle döndü
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06 Mart 2024 21:11
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Burhan İlhan, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova)

Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Sinem Bayazit)

Setler: 16-25, 23-25, 18-25

Süre: 82 dakika (25, 28, 29)

 

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