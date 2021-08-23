Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham! 5 yıl...

Chelsea'nin savunma oyuncusu Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham! 5 yıl...
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23 Ağustos 2021 15:40
İngiltere Premier Lig'de sezona 2'de 2'yle başlayarak iddialı bir giriş yapan Chelsea'de takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor.

İtalyan basınının haberine göre; Maviler'in stoperi Kurt Zouma, West Ham United ile anlaşmaya vardı.

Haberde Zouma'nın West Ham ekibiyle 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kurt Zouma, bu sezon 1 resmi maçta görev aldı.


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