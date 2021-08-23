Kurt Zouma'nın yeni adresi West Ham! 5 yıl...

İngiltere Premier Lig'de sezona 2'de 2'yle başlayarak iddialı bir giriş yapan Chelsea'de takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor.



İtalyan basınının haberine göre; Maviler'in stoperi Kurt Zouma, West Ham United ile anlaşmaya vardı.



Haberde Zouma'nın West Ham ekibiyle 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.



Kurt Zouma, bu sezon 1 resmi maçta görev aldı.



