Kürekler, Köyceğiz'de düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çekilecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası, 9-11 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, kürek sezonunun büyüklerdeki ilk yarışında ekipler kupa için mücadele edecek.
9 Şubat'ta elemelerin, 10-11 Şubat'ta da finallerin yapılacağı Türkiye Kupası'nda, 7 kulüp ve 100'den fazla sporcu yarışacak.
Organizasyon, Köyceğiz Gölü'ndeki 2 bin metrelik parkurda tek çifte, iki tek, iki çifte, dört tek, dört çifte ve sekiz tek tekne sınıflarında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, kürek sezonunun büyüklerdeki ilk yarışında ekipler kupa için mücadele edecek.
9 Şubat'ta elemelerin, 10-11 Şubat'ta da finallerin yapılacağı Türkiye Kupası'nda, 7 kulüp ve 100'den fazla sporcu yarışacak.
Organizasyon, Köyceğiz Gölü'ndeki 2 bin metrelik parkurda tek çifte, iki tek, iki çifte, dört tek, dört çifte ve sekiz tek tekne sınıflarında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.