Kürekler, Köyceğiz'de düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çekilecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası, 9-11 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kürekler, Köyceğiz'de düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çekilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 15:51
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası, 9-11 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, kürek sezonunun büyüklerdeki ilk yarışında ekipler kupa için mücadele edecek.

9 Şubat'ta elemelerin, 10-11 Şubat'ta da finallerin yapılacağı Türkiye Kupası'nda, 7 kulüp ve 100'den fazla sporcu yarışacak.

Organizasyon, Köyceğiz Gölü'ndeki 2 bin metrelik parkurda tek çifte, iki tek, iki çifte, dört tek, dört çifte ve sekiz tek tekne sınıflarında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery