Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç için açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında uğradığı saldırı için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Ali Koç için açıklama
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18 Ağustos 2024 15:28
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 15:53
Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında uğradığı saldırı için açıklama yaptı.

İşte yapılan açıklama;

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. maçında, Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz"

3 KULÜP AÇIKLAMAYI ONAYLAMADI

Kulüpler Birliği'nin İzmir'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı 'kınama' açıklamasını 16 kulüp onayladı, Galatasaray, Göztepe ve Başakşehir şu ana dek geri dönüş yapmayan üç kulüp oldu.
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