Kulüpler Birliği'nde Mehmet Büyükekşi bilmecesi!

Kulüpler Birliği perşembe TFF başkanlığı için toplandı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen buluşmaya, uzun bir aradan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.
Tam 5 saat süren zirvenin ana maddesi 22-23 Haziran'da yapılacak TFF genel kurul seçimiydi. Kulüpler, adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verilip verilmeyeceğini tartıştı. Çoğunluk Büyükekşi'nin devam etmesi yönünde oy kullanırken bunun için imzaların da toplandığı bildirildi. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra iki Anadolu kulübü muhalefet etti.
Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirtmiş ve UEFA'dan görüş istemişti. Fenerbahçe ise kaçan şampiyonluğun sorumlusu olarak federasyonu görüyor.
Toplantıda tam bir mutabakat sağlanamazken, önümüzdeki hafta bir zirve daha yapılacak.
Tam 5 saat süren zirvenin ana maddesi 22-23 Haziran'da yapılacak TFF genel kurul seçimiydi. Kulüpler, adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye destek verilip verilmeyeceğini tartıştı. Çoğunluk Büyükekşi'nin devam etmesi yönünde oy kullanırken bunun için imzaların da toplandığı bildirildi. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra iki Anadolu kulübü muhalefet etti.
Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirtmiş ve UEFA'dan görüş istemişti. Fenerbahçe ise kaçan şampiyonluğun sorumlusu olarak federasyonu görüyor.
Toplantıda tam bir mutabakat sağlanamazken, önümüzdeki hafta bir zirve daha yapılacak.
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