Korgalidze: 'Motivasyonumuzu kaybettik'

Iberia Tiflis Teknik Direktörü Levan Korgalidze, RAMS Başakşehir'in hak ederek play-off turuna yükseldiğini kaydetti.



Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Korgalidze, "İkinci yarının başında bir hata yaptık. Motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir de güçlü bir takım. Çok iyi oynadılar ve hak ederek tur atladılar." diyerek İstanbul temsilcisini tebrik etti.





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