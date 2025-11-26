26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
1-029'
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-030'
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
1-029'
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
1-330'
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
1-030'
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-130'
26 Kasım
PSG-Tottenham
0-028'

Kopenhag, Devler Ligi'nde kara bulutları dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Kopenhag, sahasında Kairat Almaty'yi 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Kopenhag ile Kairat Almaty karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Viktor Dadason, 59. dakikada penaltıdan Jordan Larsson ve 73. dakikada Robert Silva kaydetti.

Kairat Almaty'nin gollerini ise, 81. dakikada Dastan Satpaev ile 90. dakikada Olzhas Baybek attı.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Kairat Almaty ise Devler Ligi'nde galibiyetle tanışamadı.

Bu sonucun ardından Kopenhag, puanını 4'e yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Kopenhag, Villarreal deplasmanına gidecek. Kairat Almaty, Olympiakos'u ağırlayacak.

