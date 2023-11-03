Konyaspor yeni hocasını açıkladı

Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor yeni hocasını açıkladı
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03 Kasım 2023 16:45
Son güncelleme 03 Kasım 2023 16:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

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