Konyaspor, Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı

TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı
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27 Temmuz 2024 18:02
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 18:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

İmza töreninin Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

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