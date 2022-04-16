Konyaspor, taraftarından destek istiyor!

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında iç sahada Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken yeşil-beyazlı taraftarlar, henüz maça beklenen ilgiyi göstermediler.



Galatasaray maçında Medaş Büyükşehir Stadı'nı dolduran Konyaspor taraftarı, pazar günü oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşmasına henüz beklenen ilgiyi göstermedi. Şu ana kadar kombine satışları ile birlikte 15 binin üzerinde bilet satıldığı ve sadece yüzde 30'luk oranda doluluk oranına ulaşıldığı öğrenildi.



Konyaspor'un ikincilik yarışını sürdürmesi açısından bu maçtan çıkacak sonuç büyük önem taşırken, yeşil-beyazlılar bu maçta saha ve taraftar desteğini de kullanarak galibiyete uzanmak istiyor.



Maç gününe kadar tribünlerin tamamen dolması beklenirken, Konyaspor yönetimi de taraftara çağrıda bulunarak Şampiyonlar Ligi yolunda takımlarını yalnız bırakmamalarını ve tribünleri doldurmalarını istedi. (Konya Haber Dairesi)





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