Konyaspor, Payet için harekete geçti!

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde güçlü bir kadroyla lige girmek isteyen Konyaspor, transferde büyük bir bomba patlatmak istiyor.



KONYASPOR TEKLİF YAPTI



Yeşil-beyazlılar, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-Beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 37 yaşındaki kanat oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor.



TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK



Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Dimitri Payet, 6 sezondur Marsilya formasıyla çıktığı 326 maçta 78 gol, 95 asistlik katkı sağladı. Taraftarını yeniden heyecanlandıracak ve tribüne çekecek isimler üzerinde duran yönetimin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.



Türkiye'den gelen diğer teklife göre daha önde olan yönetimin transferin maliyeti için kaynak oluşturduğu gelen haberler arasında.



