Konyaspor'da Slovenya kampı moralli bir şekilde devam ediyor. Üçüncü etap hazırlıklarını yapmak üzere pazartesi günü Slovenya'ya giden yeşil-beyazlı temsilcimiz, ayağının tozuyla da akşam saatlerinde kamptaki ilk idmanını gerçekleştirdi.



Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde yapılan antrenmanda, yeni transfer Melih İbrahimoğlu da yer aldı. Koşu ve ısınma ile başlayan antrenman, iki seri üzerinden yapılan serbest koşu ve streching ile tamamlandı. Oldukça neşeli ve moralli başlayan kampta, futbolcular idman sonrasında bölgedeki bir gölde serinledi. Ayrıca yeşil-beyazlı futbolcular bisiklet sürme etkinliği ile günü tamamladı. Anadolu Kartalı dünü ise çift idmanla değerlendirdi.



Konyaspor, kamptaki ilk hazırlık maçını ise bugün oynayacak. Slovenya kampında taktik idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarına da ağırlık vererek eksiklerini gidermek isteyen yeşil-beyazlılar, bu doğrultuda çarşamba günü Hırvat ekibi HNK Gorica ile karşı karşıya gelecek.



Slovenya'da kamp yapılan otelin sahasında oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. Anadolu Kartalı, kamptaki ikinci hazırlık maçında 28 Temmuz Pazar günü İtalyan ekibi Udinese Calcio ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 17.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, 30 Nisan Salı günü ise Slovenya ekibi NK Brinje Grosuplje ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.



Dördüncü hazırlık maçı programı önümüzdeki günlerde duyurulacak. Konyaspor, bu maçlarda eksiklerini gidererek lige hazır olarak girmeyi hedefliyor.



[Kaynak: Yeni Meram Gazetesi]





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