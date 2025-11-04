Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!

Konyaspor'da Samsunspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.



Konyaspor'dan yapılan açıklamada;



"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

ifadelerine yer verildi.Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.45 yaşıdaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.