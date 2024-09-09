Konyaspor'un Senegalli forveti Bouly Junior Sambou, 2024-2025 sezonu sonuna kadar İran ekibi Gol Gohar Sirjan FC'ye kiralandı.



Konyaspor yaptığı şu açıklamayla transferi duyurdu: '' Futbolcumuz Bouly Junior Sambou' nun 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İran ekibi Gol Gohar Sirjan FC ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Sambou'ya yeni takımında başarılar dileriz.''



PERFORMANSI



Geçen sezon ara transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan oyuncu 12 maçta forma giydi.





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