Konyaspor, Alper Uludağ ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Konyaspor'da Alper Uludağ ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA
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Konyaspor, Alper Uludağ ile yollarını ayırdı
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14 Ocak 2022 16:31
Spor Toto Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da sol bek Alper Uludağ ile yollar ayrıldı.

Konyaspor, Gençlerbirliği'nden 28 Haziran 2019'da 3 yıllığına kadrosuna kattığı sol bek Alper Uludağ'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ile teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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