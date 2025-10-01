01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı

Samsunspor yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde 1. hafta maçları oynanacak.

Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.


UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
