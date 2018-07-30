Kone'den Trabzonspor itirafı ve Galatasaray açıklaması

Kone: "Trabzonspor da benimle ilgilendi"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, kadrosunu Bakary Kone ve Lanre Kehinde ile güçlendirdi.MKE Ankaragücü, son olarak İspanya'nın Malaga takımında forma giyen 30 yaşındaki Burkina Fasolu stoper Kone ile 2+1 yıllık ön sözleşme imzaladı.Geçen sezon başkent ekibinde kiralık forma giyen Kehinde ile de 3 yıllık ön sözleşme imzalayan MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'den 6 yıl uzak kaldıklarını belirterek, "Amacımız, iyi bir takım kurmak, taraftarlarımıza ve camiamıza layık olmak. Bunun için de mücadele ediyoruz." dedi.Yiğiner, transferleri önceki yıllarda da son günlerde gerçekleştirdiklerini ifade ederek,diye konuştu.Kone ve Kehinde ile ilgili düşüncülerini paylaşan Yiğiner, şunları söyledi:Kehinde için "Kuvvetli bir arkadaşımız. Güreşmek isteyen varsa buyursun." esprisini yapan Yiğiner, yeni sezondaki hedeflere ilişkin isedeğerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor'dan da teklif aldığını belirten yeni transfer Kone,diye konuştu.Kone, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkinşeklinde görüş belirtti.Nijeryalı forvet Kehinde ise MKE Ankaragücü'nden ayrı kaldığı sürede çalışmalarını aksatmadığına işaret ederek şunları kaydetti:Öte yandan MKE Ankaragücü, Özkaya Tıp Merkezi ile sağlık hizmeti konusunda sponsorluk anlaşması yaptı.