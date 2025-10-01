30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Konate: "Kaybetmemiz sürpriz değil!"

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 01 Ekim 2025 00:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Konate: 'Kaybetmemiz sürpriz değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Konate, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız." dedi.

Atmosfer hakkında görüşlerini aktaran Konate, "Ne atmosfer ama! "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan bu tarz taraftarlarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.