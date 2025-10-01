Konate: 'Kaybetmemiz sürpriz değil!'

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu.



Konate, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız." dedi.



Atmosfer hakkında görüşlerini aktaran Konate, "Ne atmosfer ama! "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan bu tarz taraftarlarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü." diye konuştu.



