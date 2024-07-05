Komşu Yunanistan'dan Aboubakar'a talip!

Yunan ekibi Olympiakos, Ayoub El Kaabi'yi takımda tutamaması durumunda Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Komşu Yunanistan'dan Aboubakar'a talip!
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05 Temmuz 2024 10:52
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

KOMŞU YUNANİSTAN'DAN İSTİYORLAR

Yunan ekibi Olympiakos, Ayoub El Kaabi'yi Fenerbahçe'ye kaptırırsa boşluğunu Vincent Aboubakar'la kapatmayı planlıyor.

Olympiakos, Aboubakar'ın Yunanistan'da oynamayı kabul etmesi durumunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayacak.

PARASINI GARANTİYE ALMAK İSTİYOR

32 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun önceliği Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 3.3 milyon Euro'yu garanti altına almak olduğu öğrenildi. Yunan ekibi, Beşiktaş'tan Aboubakar'ın bonservisini bedava isteyip, oraya ödeyeceği rakamı imza parası olarak Kamerunlu oyuncuya teklif edecek.

SEZON RAKAMI

32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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