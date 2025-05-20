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Köln, Salih Özcan için harekete geçti

Yeni sezonda Bundesliga'ya yükselen Köln, Borussia Dortmund'dan eski oyuncusu Salih Özcan'a talip oldu.

calendar 20 Mayıs 2025 11:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 11:06
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Köln, Salih Özcan için harekete geçti
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Bundesliga'ya yeniden dönmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen 1. FC Köln, kendi alt yapısında yetişen Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

1. FC Köln'de yönetim ve taraftarlarca oldukça sevilen Özcan'ın transferinin önünde ciddi handikaplar var. Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özcan'ın yıllık 4-5 milyon arası kazancını eski kulübünün karşılayabilip karşılayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan FC Köln, Bundesliga'ya dönüş sevincini yaşarken, gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek istiyor. Alman spor basınının edindiği özel bilgilere göre, FC Köln'ün teknik direktörü Thomas Kessler'in, Özcan ile doğrudan temasta olduğu ve oyuncunun eski kulübüne dönmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kulüp yönetiminin Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan'ı kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Özcan, Köln altyapısından yetişmiş ve A takıma kadar yükselerek taraftarların gönlünde özel bir yer edinmişti.

Buna rağmen kulüp, hem sportif hem de sembolik açıdan önemli gördüğü bu transfer için tüm imkanlarını zorluyor. Borussia Dortmund cephesinde ise Özcan'ın satış listesinde olduğu konuşulsa da, oyuncunun geleceğiyle ilgili net bir karar henüz alınmış değil.

Türk Milli Takımı oyuncusu Özcan, 2016 yılında FC Köln'de profesyonel takıma yükselmeden önce Holstein Kiel'e geçici olarak kiralandıktan sonra FC'de düzenli olarak forma giydi. İyi performansıyla dikkat çeken futbolcu, 2022'de Türk Milli Takımı'na çağrıldı. Salih Özcan, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralanmıştı. Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Özcan'ı takıma geri çağırdı. Özcan yeniden Borussia Dortmund'a katılarak Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor.

Özcan'ın yakın çevresinden DHA' nın edindiği bilgiye göre Salih Özcan'a eski kulübünün yanı sıra Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi'nin büyük ekipleri dahil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

 


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